FIFA kokartlı hakemimiz Cansu Tiryaki: 'Ronaldo ve Messi'nin olduğu bir maçı yönetmek istiyorum'

Türkiye'de FIFA kokartı taşıyan 3 kadın hakemden biri olan Tiryaki, AA muhabirine, futbol hakemliğine 2009'da başladığını anlattı.



Kadın futbolu gelişmediği için hakemliğe erkek liglerinde görev alarak başladığını belirten Tiryaki, sürekli bu liglerdeki maçları yönettiğini ifade etti.



Cansu Tiryaki, kadın olarak hakemlik yapmanın zorluklarına değinerek, "Erkeklerin hakim olduğu, yani kendilerini hakim hissettiği platformda bizler de söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Tabi bu, kadın için zor bir şey. Hakemliğin kadın erkek diye ayrılmasını yanlış buluyorum çünkü hakemlik 'gördüğünüz bir şeye karar verebilmek' demektir, yani bunun cinsiyet ayrımının olması kadar saçma bir şey yok. Kendinizi geliştirdiğiniz müddetçe, hakemliğin de tabi zorlukları var ancak işinizi iyi yapıyorsanız sizin için kolay olur." diye konuştu.



Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ile kadın hakemlere karşı kamuoyunun bir arayış içerisinde olduğunu vurgulayan Tiryaki, bu anlamda kadın hakemlere karşı herkesin çok saygılı yaklaştığını vurguladı.



Cansu Tiryaki, öncelikli amacının Türkiye'de Süper Lig'de maç yönetmek olduğunu dile getirdi.



Hakemliğin tecrübe işi olduğunu aktaran Tiryaki, "Bizlerden öncelikle istenen atletik performans testlerinde başarılı olmamız. Ben de kendimi bu anlamda hazırlıyorum, haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Belki erkeklerden daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü fiziksel yapımızın üzerine çıkmamız gerekiyor." dedi.



Türkiye Futbol Federasyonudaki antrenörlerin kendilerine antrenman programı gönderdiğini belirten Tiryaki, çalışmalarının ardından federasyona bilgi gönderdiklerini kaydetti.



Tüm hakemlerin en üst düzeydeki, en ünlü futbolcuların oynadığı maçı yönetmek istediğini ifade eden Cansu Tiryaki, "Dünyaca ünlü futbolcuların oynadığı maçı yönetmek isterim. Dünyadaki en popüler futbolcular Messi ve Ronaldo. Açıkçası onların oynadığı maçı yönetmek isterim." ifadelerini kullandı.



- "Sahanın hakimi olmaktan çok keyif alıyorum"



Cansu Tiryaki, evli olduğunu, hakemliğin dışında spor eğitmenliği ve kişisel antrenörlük yaptığını belirterek, "Hakemlik yapmaktan, sahanın hakimi olmaktan çok keyif alıyorum. Seyircilerin bana karşı tutumunu çok seviyorum. Maça çıktığınızda seyircilerin sizin isminizi zikrederek besteler yapması çok güzel. Bunu bir maçımda yaşamıştım ve çok hoşuma gitmişti. Umarım daha kalabalık bir ortamda maç yönetebilme fırsatı bulabilirim." şeklinde konuştu.



FIFA kokartlı ilk kadın hakem Drahşan Arda'nın Edirneli olmasının da gurur verici olduğunu aktaran Tiryaki, "Bu benim için çok onur verici. Genelde hep İstanbul, İzmir, Ankara'dan oluyordu FIFA hakemleri. Edirneli olarak hem Drahşan hocanın izinden gitmek hem de Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek gerçekten onur verici." diyerek sözlerini tamamladı.

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