FIFA Kıtalararası Kupa'da Real Madrid'in finaldeki rakibi belli oldu

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Başkent Doha'da 18 Aralık'ta düzenlenecek organizasyonun finalinde İspanya ekibi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya gelecek.

Lusail Stadyumu'nda oynanacak final maçı TSİ 20.00'de başlayacak.

- 5 maçlık turnuva

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı beş maçlık turnuva 22 Eylül 2023'te başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan play-off maçında Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'i 6-2 mağlup eden Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ain bir üst tura yükseldi.

29 Ekim'de Mısır'da oynanan "FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası" maçında ise Al-Ain'i 3-0'la geçen Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahly adını bir üst tura yazdırdı.

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11 Aralık'ta Doha'da oynanan "FIFA Amerika Derbisi" maçında ise Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Copa Libertadores şampiyonu Botafogo'yu 3-0 mağlup eden Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca bir üst tura yükseldi.

Bugün TSİ 20.00'de Doha'daki 974 Stadı'nda başlayan ve normal süresi ile uzatma dakikaları golsüz sona eren "FIFA Challenger Cup" maçında ise Al-Ahly'yi penaltılar sonucu 4-3 yenen Pachuca finale yükselen ekip oldu.

Bu sonuçla Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca, 18 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak finalde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in rakibi oldu.

- Final maçlarının adresi: Lusail Stadyumu

Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

Doha'nın 20 kilometre kuzeyinde yer alan 80 bin seyirci kapasiteli Lusail Stadı, 2022 FIFA Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı.

Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla 4-2 yenen Arjantin kupayı müzesine götürmüştü.

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"Mimari şaheser" olarak nitelendirilen stat ayrıca geçen yıl Katar'da düzenlenen 2023 Asya Kupası Finali'ne de ev sahipliği yapmıştı.

Ev sahibi Katar, finalde Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu.