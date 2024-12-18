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FIFA Kıtalararası Kupa, Real Madrid'in! Arda Güler...

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#Real Madrid#Pachuca#Real Madrid Pachuca Maçı
FIFA Kıtalararası Kupa, Real Madridin Arda Güler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 21:50

2024 FIFA Kıtalararası Kupa maçında Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

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FIFA Kıtalararası Kupa maçında İspanyol devi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca karşı karşıya geldi. Katar'da bulunan Lusail Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 kazanan Real Madrid, dünyanın en büyüğü oldu.

Real Madrid'in gollerini 37. dakikada Mbappe, 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada penaltıdan Vinicius attı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

ARDA GÜLER 6. KUPASINI KAZANDI

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid kariyerinde 5. kez kupa sevincine ortak oldu.

Real Madrid formasıyla daha önce LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan milli futbolcu, takımının FIFA Kıtalararası Kupa'yı da kazanmasıyla Real Madrid kariyerindeki 5. kupayı kazanmış oldu. Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası zaferi yaşayan Arda, toplamda 6. kupa zaferine ulaştı.

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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

REAL MADRID 3-0 PACHUCA

GOL: 37' Mbappe, 53' Rodrygo, 84' Vinicius (P)

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Camavinga, Fran Garcia, Vazquez, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe

Pachuca: Moreno, Barreto, Gonzales, Pedraza, Deossa, Bautista, Idrissi, Rondon, Rodriguez, Montiel, Arroyo

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#Real Madrid#Pachuca#Real Madrid Pachuca Maçı

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