FIFA Kıtalararası Kupa, Real Madrid'in! Arda Güler...

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FIFA Kıtalararası Kupa maçında İspanyol devi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca karşı karşıya geldi. Katar'da bulunan Lusail Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 kazanan Real Madrid, dünyanın en büyüğü oldu.



Real Madrid'in gollerini 37. dakikada Mbappe, 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada penaltıdan Vinicius attı.



Milli futbolcumuz Arda Güler, 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

ARDA GÜLER 6. KUPASINI KAZANDI

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid kariyerinde 5. kez kupa sevincine ortak oldu.

Real Madrid formasıyla daha önce LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan milli futbolcu, takımının FIFA Kıtalararası Kupa'yı da kazanmasıyla Real Madrid kariyerindeki 5. kupayı kazanmış oldu. Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası zaferi yaşayan Arda, toplamda 6. kupa zaferine ulaştı.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

REAL MADRID 3-0 PACHUCA

GOL: 37' Mbappe, 53' Rodrygo, 84' Vinicius (P)

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois, Rüdiger, Camavinga, Fran Garcia, Vazquez, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe



Pachuca: Moreno, Barreto, Gonzales, Pedraza, Deossa, Bautista, Idrissi, Rondon, Rodriguez, Montiel, Arroyo