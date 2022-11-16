FIFA, Katar’da geliştirilmiş futbol zekasını tanıtacak

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FiFA, Katar’ın ev sahipliğinde pazar günü başlayacak Dünya Kupası sırasında, turnuva tarihindeki en modern içgörüleri, ölçümleri ve performans verilerini izleyicilerle paylaşacak. FIFA Yüksek Performans ekibi tarafından geliştirilen ve FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger liderliğindeki servis, dünya kupasındaki her maçın kapsamını ve analizini zenginleştirmek için yeni ve heyecan verici ölçümler sunacak.

HER KARŞILAŞMAYA ÖZEL SET

Her maç artırılmış gerçeklik ve geleneksel grafiklerle sunulan maç içi ve maç sonrası gelişmiş futbol zekası görsellerinden oluşan kendi benzersiz setine sahip olacak. Bu yeni istatistikler, oyunun her alanını ince ayrıntılara ayırarak eylemleri net bir şekilde tanımlamak için operasyonel tanımlar ve çok sayıda video örneği sağlayacak.

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15 BiN KAMERA TAKiP EDECEK

Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası katılımcıları, yüz tanıma teknolojisine sahip 15 bin kamera tarafından izlenecek. Kameraların, maçların oynanacağı 8 stadyuma yerleştirilmesi planlanıyor. Bu durum 1 milyondan fazla ziyaretçi çekmesi beklenen turnuva sırasında Katar’ın terörizm ve holiganlık gibi güvenlik tehditlerine dikkat etme çabalarının bir parçası. Gözetim ağının denetleneceği yer Aspire Komuta ve Kontrol merkezi olacak. NASA kontrol merkezine benzeyen bir odada monitörlerin arkasında güvenlik teknisyenleri oturarak denetlemeler yapacak.

SiMÜLASYONA GÖRE ŞAMPiYON ARJANTiN

2010, 2014 ve 2018’de şampiyonları doğru bir şekilde tahmin eden EA Sports’a göre Brezilya’yı finalde tek golle devirecek olan Arjantin’de Lionel Messi ve arkadaşlarının 1986’dan bu yana süren kupa özlemi Katar’da son bulacak.

Dünya Kupası’nı kimin kazanacağı en merak edilen soruların başında geliyor. Her turnuva öncesi simülasyon yardımıyla şampiyonu tahmin eden EA Sports bu kez kupayı Arjantin’in kaldıracağını duyurdu. 2010, 2014 ve 2018’de şampiyonları doğru bir şekilde tahmin eden EA Sports’a göre Brezilya’yı finalde 1-0 yenen Arjantin yeni dünya şampiyonu olacak.

1600 iNFLUENCER ÖZEL OLARAK DAVET EDiLDi

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Katar turnuva boyunca tanıtımlar için 1600 kadar influencer daveti yaptı. Hem açılış töreni hem de turnuva ile ilgili sosyal medya içerikleri için yapılan davet en az iki haftalık konaklama ve tüm masrafların karşılanmasını da içinde barındırıyor. Türkiye’den sosyal medya fenomenlerinin de pazar günü başlayacak dev organizasyona davet edildiği öğrenilirken kimlerin 2022 Dünya Kupası’nda boy göstereceği birkaç gün sonra netleşmiş olacak.

KUPAYA ÖZEL KiRALIK AMiGO TRANSFER EDiLDi

Sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra bazı İngiltere ve Galler taraftarları Dünya Kupası için Katar’a gitmeleri için transfer teklifi yapıldı. Anlaşmaya göre söz konusu taraftarlar günlük 105 dolar kazanacak ve açılış törenine ücretsiz bilet verilecek. Turnuvanın elçisi olmaları beklenen bu taraftarların en az 14 gün boyunca Katar’da kalmaları açılış töreni başta olmak üzere seçilmiş özel etkinliklere katılmaları bekleniyor. İngiliz medyasına göre 40 İngiltere ve 40 Galler taraftarı bu teklifi kabul etmiş durumda.