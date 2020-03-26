FIFA Karantina Turnuvası'nda Başakşehir'den farklı galibiyet!
FIFA Karantina Turnuvası'nda Başakşehir, Olimpik Marsilya ile oynadığı maçı 4-1 gibi farklı skorla kazandı ve bir üst tura yükeldi!
İngiltere'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nın ilk turunda Başakşehir, Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta galip geldi.
Yorumcu Uğur Karakullukçu'nun yorumladığı maç yayınında Başakşehir e-spor oyuncusu Sanchez, Marsilya oyuncusunu 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
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