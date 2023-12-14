FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler açıklaması: Dehşet verici görüntüler

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Şahsen tanıdığı Meler için ”Çok iyi bir hakem ve insan” ifadesini kullanan Collina, şöyle devam etti:

Yerde yatan Halil’in saldırganlar tarafından tekmelenirken elleriyle başını koruduğu görüntü ve gözünün altındaki morluğun görüntüsü dehşet vericiydi. Ancak daha da korkunç olanı, alt liglerde sözlü ve fiziksel tacize uğrayan binlerce hakemin olduğunu bilmektir. Bir hakem yanlış da olsa aldığı bir karardan dolayı dövülemez. Penaltı kararı nedeniyle arabası bombalanamaz veya ateşe verilemez. Bu bir abartı değil, çünkü arabaların bombalanması ve ateşe verilmesi bazı ülkelerde nadir olmayan bir olaydır. Çok geç olmadan, bu şiddet denen kanser futbolu öldürmeden önce harekete geçilmeli.