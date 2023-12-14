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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'dan Halil Umut Meler açıklaması: Dehşet verici görüntüler

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#Halil Umut Meler#Collina#FIFA
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collinadan Halil Umut Meler açıklaması: Dehşet verici görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 07:00

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırması ile ilgili bir açıklama yayımladı.

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Şahsen tanıdığı Meler için ”Çok iyi bir hakem ve insan” ifadesini kullanan Collina, şöyle devam etti:

Yerde yatan Halil’in saldırganlar tarafından tekmelenirken elleriyle başını koruduğu görüntü ve gözünün altındaki morluğun görüntüsü dehşet vericiydi. Ancak daha da korkunç olanı, alt liglerde sözlü ve fiziksel tacize uğrayan binlerce hakemin olduğunu bilmektir. Bir hakem yanlış da olsa aldığı bir karardan dolayı dövülemez. Penaltı kararı nedeniyle arabası bombalanamaz veya ateşe verilemez. Bu bir abartı değil, çünkü arabaların bombalanması ve ateşe verilmesi bazı ülkelerde nadir olmayan bir olaydır. Çok geç olmadan, bu şiddet denen kanser futbolu öldürmeden önce harekete geçilmeli.

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#Halil Umut Meler#Collina#FIFA

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