FIFA En İyiler Ödülleri 17 Aralık'ta sahiplerini bulacak

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı ödül töreni yerine sanal bir etkinlik düzenlenecek.



Futbol dünyasının 2019-20 sezonundaki en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek. 25 Kasım'da başlayacak oylama, 9 Aralık'ta tamamlanacak.

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