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FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldik

#A Milli Takım#FIFA#Türk Milli Takımı
FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldik

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradan, 39. sıraya yükseldi.

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FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayında aldığı 1-1 Norveç beraberliği ve 2-1 Letonya galibiyeti sonrası 2 basamak yükselerek, 1460 puanla 39. sırada yer aldı.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıradan beşinci sıraya düştü.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon olması sonrasında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.

EURO 2020 şampiyonu İtalya dördüncü, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
1 Belçika 1832
2 Brezilya 1820
3 Fransa 1779
4 İtalya 1750
5 İngiltere 1750
6 Arjantin 1738
7 İspanya 1687
8 Portekiz 1681
9 Meksika 1672
10 Danimarka 1668

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#A Milli Takım#FIFA#Türk Milli Takımı

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