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FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım'dan büyük düşüş!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#A Milli Futbol Takımı#FIFA Dünya Sıralaması
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takımdan büyük düşüş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 15:41

Dünya Kupası'na iki maç sonunda veda eden A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 10 sıra birden düştü. İşte detaylar...

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2026 Dünya Kupası'nın ilk iki maçında önce Avustralya ardından Paraguay'a yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'a bir şok da FIFA'dan geldi.

Dünya Kupası başlamadan önce FIFA ülkeler sıralamasında 22. sırada yer alan A Milli Takım, Dünya Kupası'nda aldığı kötü sonuçların ardından 10 sıra birden gerileyerek 32. sırada yer aldı.

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A Milli Takım, Dünya Kupası'na yine 2 maçta veda eden Tunus'un ardından listeden en fazla düşüş yaşayan ikinci ülke oldu.

Turnuvada İsveç'e 5-1, Japonya'ya da 4-0 mağlup olan Tunus ise 13 basamak birden geriledi.

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#Dünya Kupası#A Milli Futbol Takımı#FIFA Dünya Sıralaması

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