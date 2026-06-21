FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım'dan büyük düşüş!

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2026 Dünya Kupası'nın ilk iki maçında önce Avustralya ardından Paraguay'a yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Takım'a bir şok da FIFA'dan geldi.
Dünya Kupası başlamadan önce FIFA ülkeler sıralamasında 22. sırada yer alan A Milli Takım, Dünya Kupası'nda aldığı kötü sonuçların ardından 10 sıra birden gerileyerek 32. sırada yer aldı.
EN FAZLA DÜŞÜŞ YAŞAYAN İKİNCİ ÜLKE OLDUK
A Milli Takım, Dünya Kupası'na yine 2 maçta veda eden Tunus'un ardından listeden en fazla düşüş yaşayan ikinci ülke oldu.
Turnuvada İsveç'e 5-1, Japonya'ya da 4-0 mağlup olan Tunus ise 13 basamak birden geriledi.