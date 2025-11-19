FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım, 2017'den sonra bir ilki başardı

Haberin Devamı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı.

EN SON 2017

Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta yer almıştı.

KASIM AYINDA MİLLİ TAKIM

Milliler, kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederken, dünya 1 numarası İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

ISPANYA YİNE ZİRVEDE

İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.

