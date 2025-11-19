FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım, 2017'den sonra bir ilki başardı

Güncelleme Tarihi:
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı.
EN SON 2017
Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta yer almıştı.
KASIM AYINDA MİLLİ TAKIM
Milliler, kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederken, dünya 1 numarası İspanya ile 2-2 berabere kaldı.
ISPANYA YİNE ZİRVEDE
İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|İspanya
|1877,18
|-
|2
|Arjantin
|1873,33
|-
|3
|Fransa
|1870
|-
|4
|İngiltere
|1834,12
|-
|5
|Brezilya
|1760,46
|+2
|6
|Portekiz
|1760,38
|-1
|7
|Hollanda
|1756,27
|-1
|8
|Belçika
|1730,71
|-
|9
|Almanya
|1724,15
|+1
|10
|Hırvatistan
|1716,88
|+1