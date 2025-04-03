×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

FIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#FIFA Dünya Sıralaması#Türkiye
FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bir basamak yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 11:54

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.

Haberin Devamı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazandı. Ay-yıldızlılar, 1551,47 puana ulaşarak İsveç'i geçti ve 27. basamağa çıktı.

Elemelerde Uruguay'ı 1-0 ve Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.

İspanya'nın Fransa'yı geçerek ikinciliğe yerleştiği listede Hollanda ise Portekiz'i geride bıraktı ve 6. sıraya yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

  1. Arjantin
  2. İspanya
  3. Fransa
  4. İngiltere
  5. Brezilya
  6. Hollanda
  7. Portekiz
  8. Belçika
  9. İtalya
  10. Almanya
Gözden KaçmasınMourinhonun burun sıkma hareketi dünya basınını şoke etti Türkiyede çıldırmış durumda Uzun süreli men cezası alabilirMourinho'nun burun sıkma hareketi dünya basınını şoke etti! 'Türkiye'de çıldırmış durumda! Uzun süreli men cezası alabilir'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#FIFA Dünya Sıralaması#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!