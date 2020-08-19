MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
GeriFutbol FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 19:52 | Son Güncelleme:

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi
Abone Olgoogle-news

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında başlaması planlanan karşılaşmalar, pandemi sebebiyle 2021'e alındı.

40 takımın mücadele edeceği eleme gruplarındaki maçlar, 31 Mayıs'ta başlayıp 12 Ekim'de sona erecek. Play-off'lar da 8-16 Kasım 2021 tarihlerinde oynanacak.

Yarıda kalan 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ise 9 Kasım başlayacak ve 30 Mart 2021'de tamamlanacak.

FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021e ertelendi

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle