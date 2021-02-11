FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Bayern Münih!

Bayern Münih, Tigres'i 1-0 mağlup ederek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golü 59. dakikada Pavard kaydetti.

Tigres'te Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Diego Reyes maça 11'de başladı ve 90 dakika görev yaptı.

Bayern Münih, geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Bundesliga, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere 6 kupayla tamamladı.