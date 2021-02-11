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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2021 - 16:57 | Son Güncelleme:

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Bayern Münih!

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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon Bayern Münih!
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde Bayern Münih, Tigres'i 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Bayern Münih, Tigres'i 1-0 mağlup ederek FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı müzesine götürdü.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golü 59. dakikada Pavard kaydetti.

FIFA Dünya Kulüpler Kupasında şampiyon Bayern Münih

Tigres'te Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Diego Reyes maça 11'de başladı ve 90 dakika görev yaptı.

Bayern Münih, geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Bundesliga, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere 6 kupayla tamamladı.

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