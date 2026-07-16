FIFA bu pankarta ne diyecek?

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek saf dışı bırakan Arjantin, saha içindeki zaferini saha dışında büyük bir diplomatik krizle taçlandırdı! Maçın ardından, aralarında Cuti Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Enzo Fernandez (Chelsea) ve Alexis Mac Allister (Liverpool) gibi Premier Lig yıldızlarının da bulunduğu bazı fubolcuların İngiltere egemenliğindeki Falkland (Malvinas) Adaları için ‘Las Malvinas son Argentinas (Falkland Arjantin’indir)’ pankartı açması, İngiltere’de infial yarattı.

649 Arjantinli, 255 İngiliz askeri ölmüştü

· ARJANTINLI yıldızlar, 1982’de İngiltere ile Arjantin arasında savaşa sahne olan ve 649 Arjantinli ile 255 İngiliz askerin öldüğü savaşa gönderme yapan mesaj verince, İngiliz kamuoyunda, ‘ekmek yediğiniz kaba tükürüyorsunuz!’ tepkisi yükseldi. Yılda onlarca milyon sterlin ücret aldıkları İngiltere’de yaşayan ve çalışan bu oyuncuların, ülkenin en hassas milli meselelerinden birine hakaret ettiği savunuluyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı’na (Home Office), bu oyuncuların çalışma izinlerinin iptal edilmesi için yapılan başvuru sayısı on binleri geçmiş durumda.

Haberin Devamı

Aston Villa, Alpay Özalan’la yolları ayırmıştı

· YAŞANAN bu olay, Türk futbol severlerin zihninde çok tanıdık iki anıyı hatırlattı... Birincisinde, Ekim 2003’te, Türkiye ile İngiltere arasında oynanan EURO 2004 elemeleri maçında, David Beckham ile yaşadığı gerilim sonrası milli futbolcumuz Alpay Özalan, Ada’da büyük tepki görmüştü. O dönem Alpay’ın İngiltere’de forma giydiği Aston Villa kamuoyunun baskısı nedeniyle oyuncunun sözleşmesini feshetmek zorunda kalmıştı. İkincisi, EURO 2024’teki Türkiye-Avusturya karşılaşmasında attığı golden sonra ‘bozkurt işareti’ yapması nedeniyle UEFA, milli futbolcu Merih Demiral’a 2 maç ceza vermişti. Şimdi FiFA’nın Arjantinli oyunculara herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merakla bekleniyor.