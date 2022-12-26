FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Nusret hamlesi! Yakın arkadaşıydı ama soruşturma sürerken..

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından kupa töreninde sahaya inerek Lionel Messi başta olmak üzere futbolcularla ve Dünya Kupası ile fotoğraf çektiren Nusret Gökçe'nin olay görüntülerinin yankıları sürüyor.

Lionel Messi'nin peşine takılarak fotoğraf çektirmek için ısrar etmesi, Angel di Maria'nın elinden Dünya Kupası'nı almaya çalışması ve Dünya Kupası ile fotoğrafını Nicolas Tagliafico'ya çektirmesi sebebiyle tepki çeken Nusret Gökçe hakkında FIFA soruşturma başlatmıştı.

TAKİPTEN ÇIKTI

Dünya gündemini bir süredir meşgul eden yaşananların ardından bir hamle de FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan geldi. Gianni Infantino'nun, Katar'da meydana gelen bu krizin ardından yakın arkadaşı Nusret Gökçe'yi Instagram'da takipten çıktığı belirtildi.

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KUPAYA DOKUNMASI YASAK

Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir.

AMERİKA'DA NUSRET YASAĞI

Sahaya girebilmek için rüşvet verdiği bile iddia edilen Nusret'e, Amerika'dan tepki geldi. ABD'nin en eski futbol turnuvası olan U.S. Open Cup, Gökçe'nin finallere katılmasını yasakladı.