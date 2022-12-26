Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Nusret hamlesi! Yakın arkadaşıydı ama soruşturma sürerken..

Güncelleme Tarihi:

#Nusret#Infantino#Dünya Kupası
FIFA Başkanı Gianni Infantinodan Nusret hamlesi Yakın arkadaşıydı ama soruşturma sürerken..
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 10:41

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finalinin ardından sahaya girerek Arjantinli futbolcularla ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe için soruşturma sürerken FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sürpriz bir hamle geldi.

Haberin Devamı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından kupa töreninde sahaya inerek Lionel Messi başta olmak üzere futbolcularla ve Dünya Kupası ile fotoğraf çektiren Nusret Gökçe'nin olay görüntülerinin yankıları sürüyor.

Lionel Messi'nin peşine takılarak fotoğraf çektirmek için ısrar etmesi, Angel di Maria'nın elinden Dünya Kupası'nı almaya çalışması ve Dünya Kupası ile fotoğrafını Nicolas Tagliafico'ya çektirmesi sebebiyle tepki çeken Nusret Gökçe hakkında FIFA soruşturma başlatmıştı.

Gözden Kaçmasın

Nusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattıNusret FIFA’yı karıştırdı: Para karşılığı her şeyi sattıHaberi görüntüle

TAKİPTEN ÇIKTI

Dünya gündemini bir süredir meşgul eden yaşananların ardından bir hamle de FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan geldi. Gianni Infantino'nun, Katar'da meydana gelen bu krizin ardından yakın arkadaşı Nusret Gökçe'yi Instagram'da takipten çıktığı belirtildi.

Haberin Devamı

FIFA Başkanı Gianni Infantinodan Nusret hamlesi Yakın arkadaşıydı ama soruşturma sürerken..

KUPAYA DOKUNMASI YASAK

Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir.

AMERİKA'DA NUSRET YASAĞI

Sahaya girebilmek için rüşvet verdiği bile iddia edilen Nusret'e, Amerika'dan tepki geldi. ABD'nin en eski futbol turnuvası olan U.S. Open Cup, Gökçe'nin finallere katılmasını yasakladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nusret#Infantino#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki
58 yıl önce zaman durdu Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

58 yıl önce zaman durdu! Tarihe geçen o fotoğrafın hiç bilmediğiniz hikâyesi...

#Harold Edgerton
İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık