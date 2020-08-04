FIFA, AS Roma ile olan anlaşmasını sonlandırdı

FIFA, FIFA21’de AS Roma takımının olmayacağı bilgisini, oyuncuları ile resmi sitesi üzerinden paylaştı, resmi açıklama ve detaylar şöyle:

EA SPORTS FIFA 21’de AS Roma artık Roma FC olacak, özel bir rozet ve set ile Kick-Off, Kariyer Modu, FIFA Ultimate Team ve VOLTA FOOTBALL modlarında oynanabilir ve tam ekipmanlı olarak bulunacak. Ayrıca Roma FC artık Stadion Olympik’de mücadele edecek.

EA SPORTS FIFA 21 ve EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Team’de halen AS Roma’yı gerçekte olduğu gibi oyuncular ve ilgili benzerliklerle görebiliyor olacaksınız. EA SPORTS FIFA 21’deki Oyuncu Kimyası bu değişikliklerden etkilenmeyecek.

Bizler de AS Roma’daki herkese yıllar süren iş birliği ve Resmi Spor Video Oyun ortaklıkları için teşekkür etmek istiyoruz.

EA SPORTS FIFA en özgün ve popüler interaktif spor deneyimlerinden biri olmaya devam ediyor ve bizler hayranlarımıza bu rakipsiz özgünlüğü vermek için çalışıyoruz. Yakın zamandaki La Liga ve Real Madrid duyurularımızın da üzerine koyarak İtalya ve ötesinde yer alan hayranlar için heyecan verici gelişmelerin de dahil olduğu, bu oyunun kalbinde yer alan takımlar ve liglerle ilgili haberler paylaşmaya devam edeceğiz. EA SPORTS FIFA 21 Authenticity sayfasını oyunda yer alan kulüpler ve liglerin en güncel detayları için ziyaret edebilirsiniz.

Bu durum benim EA SPORTS FIFA 21’deki takımımı nasıl etkileyecek?



Roma FC oyuncuları aynı Ülkeden, Serie A ve Kulüp oyuncularıyla kimya bağlantılarını paylaşacak.

AS Roma oyuncuları EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Team’deki Özel Eşyalara sahip olabilecekler mi?



Evet, Roma FC oyuncuları Özel Eşyalara sahip olabilecekler.

Kick-Off’ta AS Roma canlı oyuncu ratingleri gerçek dünya performanslarını yansıtacak mı?



Evet, Roma FC oyuncu ratingleri onların gerçek dünyadaki performanslarına göre güncellenecek.

Bu durum EA SPORTS FIFA 21’taki Kariyer Modu’nu nasıl etkileyecek?



Roma FC EA SPORTS FIFA 21’de Kariyer Modu’nda özgün oyuncular ve güncel oyuncu ratingleriyle birlikte oynanabilir bir takım olarak bulunacak.

AS Roma EA SPORTS FIFA 20’de oynanabilir bir takım olarak bulunacak mı?



Önceki EA SPORTS FIFA HD sürümleri bu değişikliklerden etkilenmeyecek.

AS Roma EA SPORTS FIFA Online 4 ve FIFA Mobile’da oynanabilir bir takım olarak bulunacak mı?



Bir sonraki kadro değişikliklerini takiben, Roma FC takımı özgün oyuncular ve güncel oyuncu ratingleri de dahil olmak üzere FO4 ve FIFA Mobile’da oynanabilir bir takım olarak bulunacak.