×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas!

Güncelleme Tarihi:

#FIFA#Fas#Ürdün
FIFA Arap Kupasında şampiyon Fas
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 23:30

Fas, finalde Ürdün'ü yenerek FIFA Arap Kupası'nda şampiyon oldu.

Haberin Devamı

2025 FIFA Arap Kupası'nda Ürdün'ü normal süresi 2-2 berabere biten final maçının uzatma devrelerinde 3-2 yenen Fas, şampiyonluğa ulaştı.

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan final maçında Ürdün ile Fas karşılaştı.

Fas, uzatmalara giden maçta rakibini Oussama Tannane'nin 4 ve Abderrazak Hamdallah'ın 88 ve 100. dakikalarda attığı gollerle mağlup etti.

Eski Beşiktaşlı futbolcu Jamal Sellami'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ürdün'ün gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda Ali Olwan kaydetti.

Bu sonuçla Fas, 2012'den sonra kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Gözden KaçmasınGünay Güvenç: Önümüzde kupalar var, hepsine talibizGünay Güvenç: 'Önümüzde kupalar var, hepsine talibiz!'Haberi görüntüle

- Üçüncülük maçı yarıda kaldı

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki üçüncülük maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kaldı.

Haberin Devamı

FIFA'nın açıklamasına göre ilk devresi oynanan karşılaşma, stat yakınındaki şimşek fırtınası yüzünden futbolcu, personel ve taraftar güvenliğini sağlamak amacıyla iptal edildi.

Müsabakanın sonucuyla ilgili karar ise daha sonra FIFA tarafından açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FIFA#Fas#Ürdün

BAKMADAN GEÇME!