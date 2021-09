FIFA 22 Ultimate Team için en iyi 22 sıralama açıklandı

EA Sports, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’nun en başta olduğu yaklaşan FIFA Ultimate Team döngüsü için FIFA 22 En İyi 22'yi açıkladı.

Yeni bir FIFA Ultimate Team yılına hazırlanmanın en heyecan verici kısımlarından bir tanesi oyuncu puanlarının açıklanması oluyor. Oyuncular, hangi kartların büyük yükseltmeler, düşüşler aldığını görebiliyor ve en iyinin en iyisi olmak için potansiyel bir meta ekibin ne olabileceğini araştırmaya başlar. EA Sports, bu sefer oyundaki en iyi 22 oyuncuyu açıklamayı seçti.

Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings



Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV