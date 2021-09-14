FIFA 22 Ultimate Team için en iyi 22 sıralama açıklandı
Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo bu listenin en üstünde yer alıyor.
EA Sports, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’nun en başta olduğu yaklaşan FIFA Ultimate Team döngüsü için FIFA 22 En İyi 22'yi açıkladı.
Yeni bir FIFA Ultimate Team yılına hazırlanmanın en heyecan verici kısımlarından bir tanesi oyuncu puanlarının açıklanması oluyor. Oyuncular, hangi kartların büyük yükseltmeler, düşüşler aldığını görebiliyor ve en iyinin en iyisi olmak için potansiyel bir meta ekibin ne olabileceğini araştırmaya başlar. EA Sports, bu sefer oyundaki en iyi 22 oyuncuyu açıklamayı seçti.
Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2021
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Liste şu şekilde:
- Lionel Messi - 93 RW - Paris Saint-Germain
- Robert Lewandowski - 92 ST - Bayern Munich
- Cristiano Ronaldo - 91 ST - Manchester United
- Kevin De Bruyne - 91 CM - Manchester City
- Kylian Mbappe - 91 ST - Paris Saint-Germain
- Neymar Jr - 91 LW - Paris Saint-Germain
- Jan Oblak - 91 GK - Atletico Madrid
- Harry Kane - 90 ST - Tottenham Hotspur
- N'Golo Kante - 90 CDM - Chelsea
- Manuel Neuer - 90 GK - Bayern Munich
- Marc-Andre Ter Stegen - 90 GK - FC Barcelona
- Mohamed Salah - 89 RW - Liverpool
- Gianluigi Donnarumma - 89 GK - Paris Saint-Germain
- Karim Benzema - 89 CF - Real Madrid
- Virgil Van Dijk - 89 CB - Liverpool
- Joshua Kimmich - 89 CDM - Bayern Munich
- Son Heung-min - 89 LM - Tottenham Hotspur
- Alisson - 89 GK - Liverpool
- Thibaut Courtois - 89 GK - Real Madrid
- Casemiro - 89 CDM - Real Madrid
- Ederson - 89 GK - Manchester City
- Sadio Mane - 89 LW - Liverpool
Paris Saint-Germain ve Liverpool, ilk 22'deki en fazla oyuncuya sahip olan iki takım, ikisinin de dörder oyuncusu bu liste içinde yer alıyor. Lionel Messi bir kez daha oyundaki en yüksek sıralamalı oyuncu ve bu sefer PSG’ye öncülük ediyor. Bu ilk üçlü oyun döngüsünün başlarında ciddi bir tehdit yaratacak.
Ek olarak, ilk 22'ye giren yedi kaleci var. En önemlisi İtalya ile Euro'yu kazandıktan sonra PSG'ye geçen Gianluigi Donnarumma oluyor.