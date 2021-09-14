FIFA 22 Ultimate Team için en iyi 22 sıralama açıklandı

EA Sports, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’nun en başta olduğu yaklaşan FIFA Ultimate Team döngüsü için FIFA 22 En İyi 22'yi açıkladı.

Yeni bir FIFA Ultimate Team yılına hazırlanmanın en heyecan verici kısımlarından bir tanesi oyuncu puanlarının açıklanması oluyor. Oyuncular, hangi kartların büyük yükseltmeler, düşüşler aldığını görebiliyor ve en iyinin en iyisi olmak için potansiyel bir meta ekibin ne olabileceğini araştırmaya başlar. EA Sports, bu sefer oyundaki en iyi 22 oyuncuyu açıklamayı seçti.

Liste şu şekilde:

Lionel Messi - 93 RW - Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski - 92 ST - Bayern Munich

Cristiano Ronaldo - 91 ST - Manchester United

Kevin De Bruyne - 91 CM - Manchester City

Kylian Mbappe - 91 ST - Paris Saint-Germain

Neymar Jr - 91 LW - Paris Saint-Germain

Jan Oblak - 91 GK - Atletico Madrid

Harry Kane - 90 ST - Tottenham Hotspur

N'Golo Kante - 90 CDM - Chelsea

Manuel Neuer - 90 GK - Bayern Munich

Marc-Andre Ter Stegen - 90 GK - FC Barcelona

Mohamed Salah - 89 RW - Liverpool

Gianluigi Donnarumma - 89 GK - Paris Saint-Germain

Karim Benzema - 89 CF - Real Madrid

Virgil Van Dijk - 89 CB - Liverpool

Joshua Kimmich - 89 CDM - Bayern Munich

Son Heung-min - 89 LM - Tottenham Hotspur

Alisson - 89 GK - Liverpool

Thibaut Courtois - 89 GK - Real Madrid

Casemiro - 89 CDM - Real Madrid

Ederson - 89 GK - Manchester City

Sadio Mane - 89 LW - Liverpool

Paris Saint-Germain ve Liverpool, ilk 22'deki en fazla oyuncuya sahip olan iki takım, ikisinin de dörder oyuncusu bu liste içinde yer alıyor. Lionel Messi bir kez daha oyundaki en yüksek sıralamalı oyuncu ve bu sefer PSG’ye öncülük ediyor. Bu ilk üçlü oyun döngüsünün başlarında ciddi bir tehdit yaratacak.

Ek olarak, ilk 22'ye giren yedi kaleci var. En önemlisi İtalya ile Euro'yu kazandıktan sonra PSG'ye geçen Gianluigi Donnarumma oluyor.