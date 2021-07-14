FIFA 22 HyperMotion teknolojisiyle daha gerçekçi olacak

Electronic Arts, EA SPORTS FIFA 22’nin HyperMotion teknolojisiyle güçlendirileceğini açıkladı. HyperMotion, futbolun en gerçekçi ve sürükleyici oyun deneyimini yeni nesil konsollarda ve Stadia'da her maçta ve her modda hayata geçiren teknoloji. FIFA 22, 1 Ekim’de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Origin ve Steam üstünden PC, Stadia, PlayStation 4 ve Xbox One’a çıkış yapacak.

HyperMotion ile güçlendirilen FIFA 22, yeni nesil konsol ve Stadia oyuncuları için en gerçekçi, akıcı ve hızlı tepki veren futbol deneyimini sunmak için Gelişmiş 11v11 Maç Yakalama (Advanced 11v11 Match Capture) ve tescilli makine öğrenme teknolojisini bir araya getirerek dünya oyununun ham duygu, tutku ve fizikselliğini ortaya çıkarıyor.

HyperMotion teknolojisi ile tamamı motion capture tekniği ile hareketleri kaydedilen 22 profesyonel futbolcunun yüksek kalitede animasyonlarının entegrasyonu sağlanmış. Buna ek olarak, EA'nın tescilli makine öğrenme algoritması, 8,7 milyondan fazla maç karesinden öğrendiği verileri sahadaki çeşitli etkileşimlerde organik futbol hareketi oluşturmak için gerçek zamanlı olarak yeni animasyon ve hamle yazmak için kullanmış. Hangi hareket olursa olsun HyperMotion teknolojisi sayesinde oyuncuların animasyonları kesintisiz ve pürüzsüz bir şekilde ilerleyebiliyor.

EA SPORTS FIFA Genel Müdürü Nick Wlodyka, bu konuda şunları söyledi: “FIFA 22, dünyadaki milyonlarca hayranına sevdikleri sporla benzeri görülmemiş bir deneyim imkânı sunuyor. Her oyuncu FIFA oynarken farklı şeyler deneyimliyor ancak sahadaki yapayzeka hemen hemen aynı. Biz de bu alanda bir yenilik getirmekten dolayı heyecan duyuyoruz. HyperMotion, bunu yeni nesil konsollarda ve Stadia'da daha da ileriye taşıyor ve oyunun hissini tamamen değiştiriyor.”

FIFA 22 ile birlikte Kariyer Modu, VOLTA FOOTBALL, Pro Clubs ve FIFA Ultimate Team de dâhil olmak üzere popüler modlara da yenilikçi özellikler geliyor. Oyuncular, bu modlarda daha fazla tutarlılık ve gelişmiş kaleci sistemleri görmeyi bekleyebilirler.

90'dan fazla stadyumda ve 30'dan fazla ligde 700'den fazla takımda 17.000'den fazla oyuncuyla FIFA 22, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores ve CONMEBOL Sudamericana gibi ikonik yarışmalarda oynayabileceksiniz.

EA Vancouver ve EA Romania tarafından geliştirilen FIFA 22, 1 Ekim 2021’de PlayStation5, Xbox Series X|S, Origin ve Steam üstünden PC, Stadia, PlayStation 4 ve Xbox One’a çıkış yapacak.