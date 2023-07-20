FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası başlıyor!

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Bu yıl 9’uncusu düzenlenen organizasyon, 20 Ağustos’taki final maçıyla sona erecek. 32 ülkenin mücadele edeceği turnuvanın açılış maçında, A Grubu’nda yer alan Yeni Zelanda ile Norveç TSİ 10.00’da karşılaşacak. B Grubu’nda ise Avustralya ile İrlanda Cumhuriyeti, TSİ 13.00’te karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.

EN BAŞARILI ÜLKE ABD

Son iki Dünya Kupası’nın şampiyonu ABD, bu turnuvanın da favorisi olarak gösteriliyor. Bugüne kadar kupayı 4 kez kazanan ABD organizasyon tarihinin en başarılı ülkesi durumunda. Bu yıl Dünya Kupası’nda verilecek para ödülleri tüm zamanların rekoru anlamına da geliyor. Bir önceki organizasyona göre 80 milyon dolar daha fazla para dağıtacak olan FiFA turnuvaya katılan 32 takım arasında 110 milyon doları paylaştıracak. Kupayı kazanan takıma 10, finaliste ise 7.5 milyon dolar para ödülü verilecek.

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Alisha Lehmann (isviçre): Futbol hayatını Aston Villa’da sürdüren forvet oyuncusu, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. İnstagramda 1.7 milyon takipçisi bulunan Lehmann’ın yaptığı her bir paylaşım tam 300 bin dolar değerinde. 24 yaşındaki Lehmann, İsviçre Milli Takımı formasıyla çıktığı 140 maçta 22 gol attı.

Alexia Putellas (ispanya): Barcelona formasıyla, kazanılabilecek tüm kupaları ve bireysel ödülleri elde eden 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerindeki tek eksiği bu turnuvada gidermek istiyor. Sosyal medyada 3 milyon takipçisi bulunan Putellas, kadın futbolunun en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.

Alex Morgan (ABD): Dünya Kupası’nı 4 kez kazanmayı başaran ABD’de en önemli isimlerin başında Alex Morgan geliyor. Bugüne dek milli formayla 110 gol atan efsane futbolcu, İnstagram’da 10 milyonluk takipçi kitlesiyle de dikkat çekiyor.

Samantha Kerr (Avustralya): Chelsea ve 2019’dan beri kaptanlığını yaptığı Avustralya Milli Takımı’nda forvet olarak oynayan 29 yaşındaki futbolcu, kay dettiği gollerden sonra attığı sevinç taklalarıyla ünlü.

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