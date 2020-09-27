FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 18 farklı ülkeden 32 takım katılacak

Türkiye'den Galatasaray, TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom ve Darüşşafaka Tekfen'in katılacağı organizasyonda normal sezon, 4'er takımlı 8 grupta deplasmanlı lig usulü ile oynanacak.



Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Son 16 turuna yükselirken, son iki sıradaki ekipler elenecek.



Karşılaşmalar 20 Ekim'de başlayacak ve 7-9 Mayıs 2021'de oynanacak Dörtlü Final ile sona erecek.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde takımların gruplara dağılımı şöyle:



A Grubu: Bakken Bears (Danimarka), Dinamo Sassari (İtalya), Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye), Iberostar Tenerife (İspanya).

B Grubu: ERA Nymburk (Çekya), JDA Dijon (Fransa), Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi), Tofaş (Türkiye).

C Grubu: AEK (Yunanistan), Cholet (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Tsmoki-Minsk (Belarus).

D Grubu: Casademont Zaragoza (İspanya), Falco Szombathely (Macaristan), Nizhny Novgorod (Rusya), Pszczolka Start Lublin (Polonya).

E Grubu: Peristeri (Yunanistan), Rytas Vilnius (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), VEF Riga (Letonya).

F Grubu: Brose Bamberg (Almanya), Fortitudo Bologna (İtalya), Pınar Karşıyaka (Türkiye), Bilbao (İspanya).

G Grubu: Hapoel Jerusalem (İsrail), Limoges CSP (Fransa), Türk Telekom (Türkiye), Igokea (Bosna Hersek).

H Grubu: Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), Filou Oostende (Belçika), Happy Casa Brindisi (İtalya), Hereda San Pablo Burgos (İspanya).

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