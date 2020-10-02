FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde, ERA Nymburk-AEK ve Casademont Zaragoza-Iberostar Tenerife karşılaşmaları oynandı.



Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 94-82 yenen Yunanistan'ın AEK takımı, organizasyonda yarı finale yükseldi. Yunan temsilcisinde 18 sayı atan Keith Langford, maçın en skorer oyuncusu olurken, ERA Nymburk'ta Jerrick Harding'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



İki İspanyol ekibinin mücadelesine sahne olan diğer çeyrek final maçında ise Iberostar Tenerife'yi 87-81 ile geçen Casademont Zaragoza, yarı finale çıktı.

Casademont Zaragoza'da Giorgi Shermadini'nin 22 sayısı galibiyette önemli rol oynarken, Iberostar Tenerife'nin en skorer oyuncusu 17 sayı atan Robin Benzing oldu.



AEK ve Casademont Zaragoza, bugün oynanacak maçta finale kalmak için mücadele edecek.

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