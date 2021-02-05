MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi
GeriBasketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi
Abone Olgoogle-news

Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu gruplarında maç programı belli oldu.

Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar 2 Mart Salı günü başlayıp, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li Final'de mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi belirlendi.

Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ'ın, İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon ve İtalya'nın Happy Casa Brindisi ekipleryle I Grubu'nda, Türk Telekom'un ise Fransa'dan SIG Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve Rusya'dan Nizhny Novgorod takımlarıyla K Grubu'nda karşılaşacağı organizasyonda Türk temsilcilerinin maç programları şöyle:

- I Grubu
3 Mart Çarşamba: Pınar Karşıyaka-TOFAŞ
9 Mart Salı: Happy Casa Birindisi-Pınar Karşıyaka
10 Mart Çarşamba: TOFAŞ-Hapoel Unet-Credit Holon
16 Mart Salı: Happy Casa Birindisi-TOFAŞ
17 Mart Çarşamba: Hapoel Unet-Credit Holon-Pınar Karşıyaka
23 Mart Salı: Pınar Karşıyaka-Hapoel Unet-Credit Holon
24 Mart Çarşamba: TOFAŞ-Happy Casa Birindisi
30 Mart Salı: TOFAŞ-Pınar Karşıyaka
6 Nisan Salı: Hapoel Unet-Credit Holon-TOFAŞ, Pınar Karşıyaka-Happy Casa Birindisi
- K Grubu:

2 Mart Salı: Türk Telekom-SIG Strasbourg
10 Mart Çarşamba: AEK-Türk Telekom
17 Mart Çarşamba: Türk Telekom-Nizhny Novgorod
24 Mart Çarşamba: Nizhny Novgorod-Türk Telekom
31 Mart Çarşamba: Türk Telekom-AEK
7 Nisan Çarşamba: SIG Strasbourg-Türk Telekom

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle