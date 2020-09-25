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Basketbol
Haber Giriş: 25.09.2020 - 00:25 | Son Güncelleme:

FIBA Şampiyonlar Ligi formatında koronavirüs değişikliği

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FIBA Şampiyonlar Ligi formatında koronavirüs değişikliği
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması formatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında değiştirildi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, pandemi ortamında oyuncu, antrenör ve yetkililerin sağlığını korumak, seyahat sayısını azaltmak ve maçların organizasyonunu kolaylaştırmak amacıyla statüde değişikliğe gidildi.

Bu doğrultuda normal sezonun, sekizerli 4 grup yerine dörderli 8 grupta oynanması kararlaştırıldı. Gruplar, 15 Temmuz'da yapılan kura çekimindeki torbalar gözetilerek belirlendi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un karşılaşacağı takımlar da böylece değişmiş oldu.

6 karşılaşma sonunda grubunu ilk 2 sırada bitiren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 12 maç gününe bölünen grup aşaması, 20 Ekim'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarının dağılımı şöyle:

A Grubu: Galatasaray Doğa Sigorta, Dinamo Sassari (İtalya), Iberostar Tenerife (İspanya), Bakken Bears Aarhus (Danimarka) - Belfius Mons Hainaut (Belçika) eşleşmesinin galibi
B Grubu: TOFAŞ, ERA Nymburk (Çekya), JDA Dijon (Fransa), Keravnos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Donar Groningen (Hollanda) eşleşmesinin galibi
C Grubu: AEK (Yunanistan), Cholet (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Tsmoki-Minsk (Belarus) - Neptunas Klaipeda (Litvanya) eşleşmesinin galibi
D Grubu: Casademont Zaragoza (İspanya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Nizhny Novgorod (Rusya), Start Lublin (Polonya)

E Grubu: Peristeri (Yunanistan), Rytas (Litvanya), SIG Strazburg (Fransa), VEF Riga (Letonya)
F Grubu: Pınar Karşıyaka, Brose Bamberg (Almanya), Fortitudo Bologna (İtalya), Retabet Bilbao (İspanya)
G Grubu: Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), Limoges (Fransa), Igokea (Bosna Hersek) - Sporting Lizbon (Portekiz) eşleşmesinin galibi
H Grubu: Darüşşafaka Tekfen, Filou Oostende (Belçika), Happy Casa Brindisi (İtalya), San Pablo Burgos (İspanya)

FIBA Şampiyonlar Ligi formatında koronavirüs değişikliği

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