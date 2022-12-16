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FIBA, olaylı Gürcistan - Türkiye maçının cezalarını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#FIBA#Gürcistan - Türkiye#FIBA Eurobasket 2022
FIBA, olaylı Gürcistan - Türkiye maçının cezalarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 14:33

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan FIBA EuroBasket 2022 maçında yaşanan olaylarla ilgili FIBA'nın kararı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'na 15 bin, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a ise 6 bin İsviçre Frangı para cezası verildi. Gürcistan Basketbol Federasyonu da 40 bin İsviçre Frangı ceza aldı.

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Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, her iki ulusal federasyondan gelen iddiaların ardından, FIBA tarafından açılan soruşturma sonuçlandı.

FIBA yönetmeliği uyarınca, Disiplin Kurulu'nun aldığı yaptırım kararları şu şekilde:

Gürcistan Basketbol Federasyonu'na 40.000 CHF para cezası.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na 15.000 CHF para cezası.

Goga Bitadze 15 bin İsviçre Frangı (CHF) para cezası aldı ve üç yıllık bir denetimli serbestlik süresine tabi tutuldu. Oyuncu, gözetim süresi içinde aynı veya benzer bir suçu işlerse, yeni suç için uygulanan herhangi bir yaptırıma ek olarak derhal 5 resmi maçtan uzaklaştırılacaktır.

Duda Sanadze 3 bin CHF para cezası aldı ve üç yıllık bir denetimli serbestlik süresine tabi tutuldu. Oyuncu, gözetim süresi içinde aynı veya benzer bir suçu işlerse, yeni suç için uygulanan herhangi bir yaptırıma ek olarak derhal 1 resmi maçtan uzaklaştırılacaktır.

Tornike Shengelia 5 bin CHF para cezası aldı ve üç yıllık bir denetimli serbestlik süresine tabi tutuldu. Oyuncu, gözetim süresi içinde aynı veya benzer bir suçu işlerse, yeni suç için uygulanan herhangi bir yaptırıma ek olarak derhal 2 resmi maçtan uzaklaştırılacaktır.

Furkan Korkmaz 6 bin CHF para cezasına çarptırılır ve üç yıl gözetim altına alınır. Oyuncu, gözetim süresi içinde aynı veya benzer bir suçu işlerse, yeni suç için uygulanan herhangi bir yaptırıma ek olarak derhal 3 resmi maçtan uzaklaştırılacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#FIBA#Gürcistan - Türkiye#FIBA Eurobasket 2022

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