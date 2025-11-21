×
FIBA listeyi açıkladı! 12 Dev Adam ikinci sırada

#Milli Takım#Basketbol#FIBA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 20:40

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan “güç sıralamasında” 2. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye’yi yenen Almanya bulunurken, Yunanistan 3. ve Sırbistan ise 4. sırada

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan "güç sıralamasında" ikinci sırada yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a övgüde bulunularak, "Koç Ergin Ataman, canavar gibi bir takım oluşturdu ve perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacakları maçta İstanbul'daki dolu tribünlerin, kahramanlarını karşılamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Listenin zirvesinde, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi yenen Almanya bulunurken, Yunanistan üçüncü ve Sırbistan ise dördüncü sırada yer aldı.

