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FIBA Kadınlar Süper Kupa'ya İstanbul ev sahipliği yapacak! Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek...

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#FIBA Kadınlar Süper Kupa#Fenerbahçe#Beşiktaş
FIBA Kadınlar Süper Kupaya İstanbul ev sahipliği yapacak Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 14:36

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği, 2 Ekim'de oynanacak olan FIBA Kadınlar Süper Kupa'ya İstanbul ev sahipliği yapacak.

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Süper Kupa mücadelesi, 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Geçen sezon ilk kez Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, ünvanını bu sezon da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ise 2009'dan beri düzenlenen Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

Geçen sezon Avrupa Kupası finalinde Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olan İngiltere temsilcisi London Lions, basketbol faaliyetlerine son verdiği için siyah-beyazlı ekip Süper Kupa oynamaya hak kazandı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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#FIBA Kadınlar Süper Kupa#Fenerbahçe#Beşiktaş

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