FIBA Kadınlar Süper Kupa'da zafer art arda ikinci kez Fenerbahçe Opet'in! İstanbul'da Beşiktaş'ı devirdiler...

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FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde dün akşam başlayan kupa maçı, tribünde çıkan olaylar sebebiyle bugüne ertelenmişti. Seyircisiz oynanan maçta rakibini 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, geçen sezonun ardından bu sezon da FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş (kupayı kazanan London Lions organizasyondan çekildiği için), FIBA Kadınlar Süper Kupa finali oynamaya hak kazanmıştı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçından öne çıkan kareler Haberi görüntüle

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Fenerbahçe Opet: 79

Beşiktaş: 63



1. PERİYOT: 16-16

2. PERİYOT 37-33 BJK lehine

3. PERİYOT: 55-51 FB lehine