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FIBA Kadınlar Süper Kupa'da zafer art arda ikinci kez Fenerbahçe Opet'in! İstanbul'da Beşiktaş'ı devirdiler...

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#FIBA Süper Kupa#Fenerbahçe Opet#Beşiktaş
FIBA Kadınlar Süper Kupada zafer art arda ikinci kez Fenerbahçe Opetin İstanbulda Beşiktaşı devirdiler...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 17:40

Dün akşam başlayan ancak tribün olayları sebebiyle bugün seyircisiz oynanmasına karar verilen FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 79-63 yendi ve art arda ikinci kez kupanın sahibi oldu.

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FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde dün akşam başlayan kupa maçı, tribünde çıkan olaylar sebebiyle bugüne ertelenmişti. Seyircisiz oynanan maçta rakibini 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, geçen sezonun ardından bu sezon da FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş (kupayı kazanan London Lions organizasyondan çekildiği için), FIBA Kadınlar Süper Kupa finali oynamaya hak kazanmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Opet-Beşiktaş maçından öne çıkan karelerFenerbahçe Opet-Beşiktaş maçından öne çıkan karelerHaberi görüntüle

Detaylar geliyor...

Fenerbahçe Opet: 79
Beşiktaş: 63

1. PERİYOT: 16-16
2. PERİYOT 37-33 BJK lehine
3. PERİYOT: 55-51 FB lehine

 

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#FIBA Süper Kupa#Fenerbahçe Opet#Beşiktaş

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