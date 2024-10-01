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FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ilk kez Türk derbisi! Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak

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#FIBA Kadınlar Süper Kupa#Beşiktaş#Fenerbahçe
FIBA Kadınlar Süper Kupada ilk kez Türk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 13:09

Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'ün şampiyonu Türk derbisiyle belli olacak; Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın kupa için mücadele edecek.

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Kadın basketbolunda geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş, FIBA Süper Kupa'nın 13'üncüsünde kozlarını paylaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe, 2023'te Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını Lyon'da yapılan maçta 109-52 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.

FIBA Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan çekilme kararı aldığı için Beşiktaş kupada oynama hakkını kazanmıştı.

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- Galatasaray 2 kez, Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez kaybetti

İlki 2009'da düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın geçmişinde, Türk takımlarından Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez kaybetti.

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Süper Kupa'nın ilkinde Spartak Moskova Region ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 92-59 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci kupa mücadelesinde de 2018'de Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı karşısında 79-40 kaybetmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 84-73 yenilmişti.

- Fenerbahçe 100 sayı barajını geçerek kupaya uzandı

FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı ilk kez mücadele ettiği geçen sezon kazanan Fenerbahçe, aynı zamanda kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.

LDLC ASVEL Feminin karşısında ilk yarıyı 51-28 önde kapatan sarı-lacivertli takım, maç boyunca büyük üstünlük kurduğu rakibini 57 sayı farkla mağlup etti. Fenerbahçe'nin attığı 109 sayı, 12 kez düzenlenen organizasyonda bir takımın attığı en yüksek sayı oldu.

- UMMC Ekaterinburg 4 kezle en çok kazanan takım

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da 4 kez mutlu sona ulaşan Rus ekip UMMC Ekaterinburg, kupayı en çok kazanan takım durumunda.

Spartak Moskova Region 2, Perfumerias Avenida, ZVVZ USK Prag, Dinamo Kursk, Valencia Basket, Tango Bourges ve Fenerbahçe ise birer kez kupayı kaldırdı.

Kupada finaller, skorlar ve şampiyonlar şöyle:

YılŞampiyonRakipSkor
2009Spartak Moskova RegionGalatasaray92-59
2010Spartak Moskova RegionAthinaikos70-61
2011Perfumerias AvenidaElitzur Ramla95-72
2013UMMC EkaterinburgDinamo Moskova72-63
2015ZVVZ USK PragUMMC Ekaterinburg93-91
2016UMMC EkaterinburgESBVA-LM66-63
2017Dinamo KurskYakın Doğu Üniversitesi84-73
2018UMMC EkaterinburgGalatasaray79-40
2019UMMC EkaterinburgNadezhda Orenburg87-67
2021Valencia BasketUMMC Ekaterinburg75-68
2022Tango BourgesSopron Basket65-44
2023Fenerbahçe Alagöz HoldingLDLC ASVEL Feminin109-52
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#FIBA Kadınlar Süper Kupa#Beşiktaş#Fenerbahçe

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