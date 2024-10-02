FIBA KADINLAR SÜPER KUPA MAÇI: Beşiktaş Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe ve Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa basketbol maçında kozlarını paylaşacak. 2024'ün şampiyonu Türk derbisi ile belli oluyor.Son şampiyon Fenerbahçe, 2023'te Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını Lyon'da yapılan maçta 109-52 gibi farklı bir skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Beşiktaş ise tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. FIBA Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan çekilme kararı aldığı için Beşiktaş kupada oynama hakkını kazanmıştı. Gözler bu akşam oynanacak mücadelede. İşte Fenerbahçe Beşiktaş Kadınlar Süper Kupa maçı canlı yayın bilgisi...

FIBA KADINLAR TÜRK DERBİSİ | FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı bu akşam (2 Ekim Çarşamba) saat 19.00'da başlayacak.

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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE 100 SAYI BARAJINI GEÇEN İLK TAKIM OLDU

FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı ilk kez mücadele ettiği geçen sezon kazanan Fenerbahçe, aynı zamanda kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.

LDLC ASVEL Feminin karşısında ilk yarıyı 51-28 önde kapatan sarı-lacivertli takım, maç boyunca büyük üstünlük kurduğu rakibini 57 sayı farkla mağlup etti. Fenerbahçe'nin attığı 109 sayı, 12 kez düzenlenen organizasyonda bir takımın attığı en yüksek sayı oldu.

GALATASARAY 2 DEFA KAYBETTİ

İlki 2009'da düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın geçmişinde, Türk takımlarından Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez kaybetti.

Süper Kupa'nın ilkinde Spartak Moskova Region ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 92-59 yenildi. Sarı-kırmızılılar, ikinci kupa mücadelesinde de 2018'de Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı karşısında 79-40 kaybetmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 84-73 yenilmişti.