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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu!

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu!
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray ve İzmit Belediyespor'un maç programı belli oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yer aldığı B Grubu ile İzmit Belediyespor'un bulunduğu A Grubu maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu karşılaşmaları ise Macaristan'ın Sopron kentinde yapılacak.

Türk temsilcilerinin grup aşamasındaki maç programı şöyle:

1 Aralık Salı
17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - ZVVZ USK Prag (Çekya)
21.00 Perfumerias Avenida (İspanya) - İzmit Belediyespor
23.00 Galatasaray - Basket Landes (Fransa)

2 Aralık Çarşamba
17.00 İzmit Belediyespor - Dinamo Kursk (Rusya)

3 Aralık Perşembe
17.00 Arka Gdynia (Polonya) - Fenerbahçe Öznur Kablo
20.00 Sopron Basket (Macaristan) - Galatasaray

4 Aralık Cuma
17.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC Asvel Feminin (Fransa)
18.00 İzmit Belediyespor - Nadezhda (Rusya)
21.30 Bourges Basket (Fransa) - Galatasaray

 

FIBA Kadınlar Avrupa Liginde fikstür belli oldu

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