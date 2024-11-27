FIBA Kadınlar Avrupa Ligi || Fenerbahçe Opet-Polkowice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında Polkowice'yi ağırlıyor. Bu sezon yeni formatla oynanan organizasyonun ilk turunda 4 grupta 16 takım yer alıyor. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, adlarını ikinci tura yazdıracak. Son sırada yer alanlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. İşte Fenerbahçe Opet-Polkowice maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE OPET-POLKOWICE BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet ve Polkowice bugün (27 Kasım Çarşamba) karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma FB TV ve Fenerbahçe YouTube'dan canlı olarak takip edilebilecek.