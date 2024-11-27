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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi || Fenerbahçe Opet-Polkowice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi#Fenerbahçe Opet#Polkowice
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi || Fenerbahçe Opet-Polkowice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 17:08

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip grupta oynadığı 5 maçı da kazandı ve lider olarak ikinci tura yükselmeyi garantileri. Rakip takım ise şu ana kadar çıktığı müsabakalarda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Polonya ekibi ise 3. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Opet-Polkowice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 6. ve son haftasında Polkowice'yi ağırlıyor. Bu sezon yeni formatla oynanan organizasyonun ilk turunda 4 grupta 16 takım yer alıyor. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, adlarını ikinci tura yazdıracak. Son sırada yer alanlar ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek. İşte Fenerbahçe Opet-Polkowice maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE OPET-POLKOWICE BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet ve Polkowice bugün (27 Kasım Çarşamba) karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma FB TV ve Fenerbahçe YouTube'dan canlı olarak takip edilebilecek.

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#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi#Fenerbahçe Opet#Polkowice

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