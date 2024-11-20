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FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe Opet-Casademont Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi#Fenerbahçe Opet#Casademont Zaragoza
FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe Opet-Casademont Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 10:05

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu beşinci haftasında mücadeleler devam ediyor. Fenerbahçe Opet, İspanya ekiplerinden Casademont Zaragoza'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi. Temsilcimiz, grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazandı ve haftaya lider olarak başladı. İspanyol ekibi ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Opet-Casademont Zaragoza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women C Grubu beşinci maçında Casademont Zaragoza ile mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip, 2024-25 sezonunda oynadığı 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak namağlup grup liderliğini sürdürüyor. Rakip takım ise 7 puanla Fenerbahçe Opet’in ardından ikinci sırada yer alıyor. İşte Fenerbahçe Opet-Casademont Zaragoza basket maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE OPET-CASADEMONT ZARAGOZA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Opet, bugün (20 Kasım) Casademont Zaragoza ile karşı karşıya geliyor. Pabellon Principe Felipe’de oynanacak müsabaka saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşma Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube’dan canlı yayınlanacak.

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#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi#Fenerbahçe Opet#Casademont Zaragoza

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