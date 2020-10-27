FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde İzmit Belediyespor'un parkeye çıkıyor!

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Toplamda 4 takımın mücadele edeceği elemeler, tek maç üzerinden gerçekleşecek ve kazanan ekip adını gruplara yazdıracak.

Elemelerdeki diğer maçta ise İspanya'dan Spar Girona ile Romanya'dan ACS Sepsi takımları saat 20.00'de karşılaşacak.



Eşleşmelerde kazananın FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılacağı elemelerde kaybeden ekipler ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.

İzmit Belediyespor'un turu geçmesi halinde yer alacağı A Grubu'nda Rusya'dan Dinamo Kursk ve Nadezhda ile İspanya'dan Perfumerias Avenida ekipleri bulunuyor.

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