FIBA Kadınlar Avrupa Kupası || SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) heyecan sürüyor. Beşiktaş ve Benfica K Grubu beşinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip grubunda zirvede yer alıyor. SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. İşte SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı canlı yayın bilgileri...

SL BENFICA-BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women K grubu beşinci maçında SL Benfica ile bu akşam (21 Kasım) karşı karşıya gelecek.

Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.

Karşılaşma FIBA TV üzerinden takip edilebilecek.