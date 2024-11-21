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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası || SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Beşiktaş#SL Benfica
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası || SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 09:44

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası deplasmanında SL Benfica ile mücadele edecek. Temsilcimiz, K grubu dördüncü maçında GEAS Basket ile oynadığı karşılaşmadan 82-71 galip ayrılmıştı. Siyah beyazlı ekip, oynadığı 4 maçı da alarak zirvede bulunuyor. Peki SL Benfica-Beşiktaş basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) heyecan sürüyor. Beşiktaş ve Benfica K Grubu beşinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip grubunda zirvede yer alıyor. SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor. İşte SL Benfica-Beşiktaş basketbol maçı canlı yayın bilgileri...

SL BENFICA-BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women K grubu beşinci maçında SL Benfica ile bu akşam (21 Kasım) karşı karşıya gelecek.

Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.

Karşılaşma FIBA TV üzerinden takip edilebilecek.

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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Beşiktaş#SL Benfica

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