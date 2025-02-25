FIBA, EuroBasket 2025 resmi maç topunu tanıttı!

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Molten tarafından Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) iş birliği içinde tasarlanıp geliştirilen resmi maç topu, Ağustos 2019'dan bu yana FIBA organizasyonlarında kullanılan BG5000 modeli baz alınarak hazırlandı ve turnuvanın resmi sloganı olan 'İzini Bırak' (Make Your Mark) temasından ilham aldı. Bu konsept, FIBA EuroBasket 2025’in oyuncuların, ev sahibi ülkelerin ve taraftarların kalbinde unutulmaz bir etkinlik olarak yer etmesi ve basketbol camiası tarafından sonsuza dek hatırlanacak anılar yaratması umudunu yansıtıyor.

Hem resmi maç topu hem de replikası, 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya’da düzenlenecek FIBA EuroBasket 2025 başlamadan önce seçili pazarlarda spor malzemeleri perakendecilerinde satışa sunulacak.

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Topun ana tasarım unsuru, 'İzini Bırak' konseptini simgeleyen bir parmak izi sembolünden ilham alınarak oluşturuldu ve her oyuncunun turnuvada bıraktığı izleri temsil ediyor. Ayakkabılar, toplar, potalar, düdükler, taraftar ekipmanları ve takım otobüsleri gibi basketbola özgü on farklı ikon üç boyutlu unsurlar olarak tasarlandı; bu da oyuncuların performansındaki enerji ve tutkuyu, aynı zamanda taraftarların heyecan ve coşkusunu yansıtıyor. Ayrıca, bazı tasarım öğeleri altın varakla vurgulanarak estetik bir güzellik katıyor ve çarpıcı bir görsel etki oluşturuyor.

Topun ana renkleri, FIBA EuroBasket 2025 marka renklerinden ilham alınarak mavi ve pembe tonlarında tasarlandı. Turnuva logosu ön yüzeyde merkezi bir konumda yer alırken, 'İzini Bırak' sloganı arka kısımda yer alıyor ve üst ile alt kısımlarda belirgin şekilde öne çıkan cesur parmak izi desenleriyle tamamlanıyor.

Resmi maç topu, geliştirilmiş tutuş performansı ve kayganlığı azaltan yapısıyla daha iyi bir kontrol sunarken, yeni yüzey dokusu, ter veya nemle temas halinde bile ideal bir kavrama sağlayacak. Ayrıca, markalı logolar, önceki modellerde kullanılan transfer baskı yöntemine göre daha yapışkan bir tutuş hissi verirken, baskı oranı %25 oranında azaltılarak kavrama performansı daha da artırıldı. Köpük yoğunluğu %35 oranında artırılırken, yeni uygulanan EVA köpük destek katmanı sayesinde top daha yumuşak bir yapıya kavuştu ve kontrol edilmesi daha kolay hale geldi.