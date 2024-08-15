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FIBA Erkekler, dünya sıralamasında 3 basamak geriledik

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#12 Dev Adam#FIBA#A Milli Erkek Basketbol Takımı
FIBA Erkekler, dünya sıralamasında 3 basamak geriledik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 17:29

FIBA tarafından açıklanan erkekler dünya sıralamasında Türkiye, 429 puanla 27. basamakta yer aldı. Bir önceki açıklamaya kıyasla 3 basamak geriledik.

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FIBA, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın tamamlanmasının ardından yeni dünya sıralamasını açıkladı.

ABD, Paris 2024’te altın madalya kazanarak sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan iki sıra birden yükselerek Almanya'yı geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye ise 429 puanla 24. sıradan 27. basamağa geriledi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında 4. sırayı ise Olimpiyat Oyunları’nda final oynayarak 5 basamak yükselen Fransa aldı.

Sıralamada ilk 100'deki en büyük sıçramayı ise 89'dan 71’inciliğe yükselen Kosta Rika yaparken, El Salvador 23 sıra yükselerek 103’üncü sıraya yerleşti. Hem Kosta Rika hem de El Salvador, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Orta Amerika Ön Elemeleri’nin finaline ulaşarak sıralamada yükseldiler.

FIBA Erkekler, dünya sıralamasında 3 basamak geriledik

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FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:

1. ABD (838,8 puan)
2. Sırbistan (758,9 puan)
3. Almanya (755,3 puan)
4. Fransa (753 puan)
5. Kanada (747,8 puan)
6. İspanya (746,7 puan)
7. Avustralya (732,5 puan)
8. Arjantin (731,1 puan)
9. Letonya (711,4 puan)
10. Litvanya (698,9 puan)

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#12 Dev Adam#FIBA#A Milli Erkek Basketbol Takımı

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