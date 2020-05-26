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Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

FIBA, basketbola dönüş kılavuzu yayımladı

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FIBA, basketbola dönüş kılavuzu yayımladı
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen basketbola dönüş kılavuzu yayımladı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, kılavuzun basketbola yeniden başlamak isteyen ulusal federasyonlar için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği içinde hazırlandığı duyuruldu.

Kılavuzda koronavirüs ile ilgili mevcut bilgilere yer verilirken, virüs hakkındaki bilgilerin sürekli değiştiği, en son bilgilerin düzenli olarak gözden geçirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Görüşlerine yer verilen FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "FIBA Koronavirüs Sağlık Danışma Grubu'na, FIBA'nın komisyonları ve Dünya Sağlık Örgütüne değerli çalışmaları, uzmanlıkları, ulusal federasyonlarımızı, oyuncularımızı ve yetkililerimizi korumaya olan katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kılavuzlar basketbol topluluğumuza spora dönüş sürecinde çok faydalı olacak. Hepimiz basketbolu özlüyoruz ve koronavirüs salgını ile ilgili durumlar geliştikçe, FIBA basketbola dönüş konusunda güvenli bir ortam sağlanması için rehberlik sağlamayı taahhüt ediyor.” ifadelerini kullandı.

FIBA, basketbola dönüş kılavuzu yayımladı

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