FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa 22 Ekim'de İspanya'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değilDikkat çeken aşı ve PCR kararı: Kanuna aykırı değil#Koronavirüs
48 günün en düşük seviyesinde Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor48 günün en düşük seviyesinde! Uzmanlar değerlendirdi: Altının işi zor#Altın Fiyatları
Röportajda duygusal anlar Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor...Röportajda duygusal anlar! "Onu izlerken ağladım, futbol çok abartılıyor..."#Meryem Boz
Meslektaşını katleden doktor hakkında flaş kararMeslektaşını katleden doktor hakkında flaş karar#Doktor
İstanbul Filarmonideki taciz iddiası Atilla Tuna açıklama yaptı, Dilacan yanıt verdiİstanbul Filarmoni'deki taciz iddiası! Atilla Tuna açıklama yaptı, Dilacan yanıt verdi#Taciz
Amsterdamda ilk 11ler belli oldu Yalçından sürpriz...Amsterdam'da ilk 11'ler belli oldu! Yalçın'dan sürpriz...#Şampiyonlar Ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz#Turkovac
Rusya GPye Lewis Hamilton damgası Akıl alır gibi değil... | Pit-Stop #16Rusya GP'ye Lewis Hamilton damgası! "Akıl alır gibi değil..." | Pit-Stop #16#Formula 1
Büyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlundan önemli açıklamalarBüyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Bir anda ortaya çıktı... Görenler dehşete düştü Boğulan kız şehrin kâbusu olduBir anda ortaya çıktı... Görenler dehşete düştü 'Boğulan kız' şehrin kâbusu oldu!#İspanya
Kira artışları dünyada ne durumda Fiyat dengelenmesi 2023ten sonra olabilirKira artışları dünyada ne durumda? 'Fiyat dengelenmesi 2023'ten sonra olabilir'#Emlak
Tüm müşterilere tazminatTüm müşterilere tazminat!#Volkswagen
Koronavirüste umut ışığı Tek bir hapla tedavi...Koronavirüs'te umut ışığı! Tek bir hapla tedavi...#Koronavirüs
Dünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... KaçırdıkDünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... Kaçırdık!#Koronavirüs
Açık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmediAçık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmedi#Will Smith
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa 22 Ekim'de İspanya'da

#Basketbol#FIBA#Kadınlar Süper Kupa
FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa 22 Ekimde İspanyada

Basketbolda FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa finali, bir yıllık aranın ardından yeniden organize edilecek.

Haberin Devamı

Süper Kupa finali 22 Ekim Cuma günü İspanya'nın Valencia kentinde oynanacak. Tek maçlık finalde geçen sezon Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlayan Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ile Avrupa Kupası galibi İspanya temsilcisi Valencia Basket karşı karşıya gelecek.

İlk Süper Kupa'yı 2009'da Spartak Moskova kazanmış ve Rusya temsilcisi ertesi yıl da başarısını tekrarlamıştı. Perfumerias Avenida, 2011'de Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan ilk İspanyol takımı oldu. UMMC Ekaterinburg, UGMK Yekaterinburg adıyla faaliyet gösterdiği dönemde 2013, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında dört şampiyonluk elde etti.

Bir başka Rus ekibi Dinamo Kursk ise 2017'de kupayı müzesine götürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#FIBA#Kadınlar Süper Kupa