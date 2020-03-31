MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFIBA 3x3 turnuvalarının tarihlerini açıkladı
GeriBasketbol FIBA 3x3 turnuvalarının tarihlerini açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

FIBA 3x3 turnuvalarının tarihlerini açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FIBA 3x3 turnuvalarının tarihlerini açıkladı
Abone Olgoogle-news

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 3x3 Doha, Manila, Chengdu, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yeniden planlandığını duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 3x3 Dünya Turu 2020 sezonundaki ilk 5 turnuvası Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters'ın başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşmeyeceği, Manila ve Chengdu Masters turnuvalarının ise sırasıyla 15-16 Ağustos ve 17-18 Ekim tarihleri arasında yapılmasının planladığı belirtildi.
Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yapılacağı tarihlerin ileriki bir zamanda ilan edileceği aktarıldı.

FIBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'ta bütün organizasyonlarını askıya almıştı.

FIBA 3x3 turnuvalarının tarihlerini açıkladı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle