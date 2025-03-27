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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin grubu belli oldu

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#FIBA#Erkek Basketbol#Avrupa Şampiyonası
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonasında Türkiyenin grubu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 17:21

Letonya'da bugün gerçekleştirilen FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kura çekimi sonucu Türkiye A Erkek Milli Takımı A Grubu'nda yer aldı.

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Türkiye'nin Finlandiya, Gürcistan ve İsrail ile birlikte 4’üncü torbada yer aldığı ve Letonya’nın başkenti Riga’da görsel bir şölenle başlayan kura çekiminin açılış konuşması FIBA Avrupa Başkanı Jose Garbajosa tarafından yapıldı. Yunistan'dan Nikos Zisis ve İspanya'dan Rudy Fernandez tarafından yapılan ve toplam 24 ülkenin katıldığı kura çekimi sonucu Türkiye; Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile birlikte A Grubu’nda yer aldı.

42'inci Avrupa Şampiyonası’nın grup aşaması, Finlandiya’nın Tampere, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limassol, Polonya’nın Katowice ve Letonya’nın Riga şehirlerinin ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın final aşaması ise Riga'da oynanacak.

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#FIBA#Erkek Basketbol#Avrupa Şampiyonası

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