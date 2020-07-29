FIBA 2023 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Madrid’de yapılacak

FIBA'dan yapılan açıklamada, 15-23 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun Madrid'de yapılacağı belirtildi.

İspanya Basketbol Federasyonunun daha önce 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ve FIBA 2016 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.