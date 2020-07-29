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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 20:03,Son Güncelleme:

FIBA 2023 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Madrid’de yapılacak

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FIBA 2023 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, Madrid’de yapılacak
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 2023 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın İspanya'nın başkenti Madrid’in ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu.

FIBA'dan yapılan açıklamada, 15-23 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun Madrid'de yapılacağı belirtildi.

İspanya Basketbol Federasyonunun daha önce 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ve FIBA 2016 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

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