MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi
GeriBasketbol FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:24,Son Güncelleme:/

FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FIBA 2021 EuroBasket Elemeleri'ne Türk taraftarlardan yoğun ilgi
Abone Olgoogle-news

Türk basketbolseverler, A Milli Takım'ın Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri'nde oynadığı maçlara büyük ilgi gösterdi.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenilerek elemelere istediği gibi başlayamasa da Türk sporseverler iki mücadelede de milli takımı yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlıların Ankara'daki sınavını 9 bin 563, deplasmandaki İsveç maçını ise 11 bin 390 kişi tribünden takip etti. Stockholm'deki karşılaşmada salonun yarısına yakınını Türk taraftarlar doldurdu.

Elemelerdeki toplam 16 maçta salonlardaki ortalama seyirci sayısı 5 bin 500'e ulaşırken, doluluk oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

İsveç-Türkiye karşılaşması, elemelerde en fazla sporseverin izlediği maç olurken, 11 bin kişinin tribünden izlediği Polonya-İsrail mücadelesi ikinci sırada yer aldı. Letonya-Bosna Hersek maçında ise 10 bin 100 kişi tribünleri doldurdu.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli "Real-City" ve "Lyon-Juventus" maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponu paylaştı!

MevzuBahis | 25-27 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.
daha fazla video için

FIBA 2021 EuroBasket Elemelerine Türk taraftarlardan yoğun ilgi

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle