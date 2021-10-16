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Feyyaz Uçar'dan Volkan Demirel'e: Bir daha sakın 'Emre' deme

#Emre Belözoğlu#Volkan Demirel#Feyyaz Uçar
Feyyaz Uçardan Volkan Demirele: Bir daha sakın Emre deme

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesi Volkan Demirel ile Feyyaz Uçar arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

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Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup olurken yayıncı kuruluş ekranlarında maç öncesi ilginç diyaloglar yaşandı.

Karşılaşma hakkında yorumlarda bulunan Volkan Demirel, turuncu lacivertlilerin hocası Emre Belözoğlu'na 'Emre' diye hitap edince devreye Feyyaz Uçar girdi. Uçar, Demirel'i esprili bir dille uyardı.

Bu kadar uzun uzun izleyecek ne buldu, daha çok puan kaybeder...

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Kocaman'ın ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu hakkında konuşan futbol yorumcusu Volkan Demirel, "Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için." dedi.

'VOLKANCIĞIM BİR DAHA SAKIN DEME'

Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar ise, Demirel'e esprili bir şekilde, "Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum." sözleriyle tavsiyede bulundu.

'BAŞAKŞEHİR HER GÜN ÜZERİNE KOYACAKTIR'

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Öte yandan Başakşehir'in galibiyetini değerlendiren Demirel, "Kontralara iyi çıktılar. Her geçen gün üzerine koyacaktır Başakşehir. Topla oynamayı isteyen bir Emre Belözoğlu var ve bunu oyuncularına da söyleyecektir. İlk yarıdaki oyunu diğer takımlara karşı oynarlarsa çok puan toplarlar." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#Volkan Demirel#Feyyaz Uçar

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