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Feyyaz Uçar: Van Bronckhorst tepkisinde çok haklı

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Avrupa Ligi
Feyyaz Uçar: Van Bronckhorst tepkisinde çok haklı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un takımı ıslıklayan taraftarlara siteminde haklı olduğunu söyledi.

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Uçar maç sonu yaptığı açıklamada “Giovanni van Bronckhorst’un serzenişlerini haklı bulduk. Sahada kötü oynayan oyuncu yoktu. Hocamızın söyledikleri çok önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Avrupa’da mücadele ederken, lig şampiyonluğu için de oynayacağız. Türkiye Kupası da başlayacak. Yönetim olarak oyundan memnuniyetimizi paylaştık. Hocamızdan memnunuz. Sadece 3 puan kaybettik” dedi. Uçar “Rakip kalecinin performansı ve biraz da şanssızlığımız olmasa çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Sahada ıslıklanacak bir oyuncu yoktu” ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Giovanni Van Bronckhorst#Avrupa Ligi

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