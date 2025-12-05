×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Feyyaz Uçar kahreden haberi duyurdu: Canım torunum vefat etti

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Feyyaz Uçar#Can Arbay
Feyyaz Uçar kahreden haberi duyurdu: Canım torunum vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 16:31

A Milli Takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Feyyaz Uçar, torununun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay, hayatını kaybetti.

Feyyaz Uçar, vefat haberinin ardından, "Canım torunumun vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı yayınladı:

Beşiktaş: 

Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe:

Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; Feyyaz Uçar’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Haberin Devamı

Cenaze, 6 Aralık 2025 Cumartesi saat 12:30’da Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii’nden kalkacak. Defin işlemi ise, Çeşme’deki Çakabey Mezarlığı’nda gerçekleşecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Feyyaz Uçar#Can Arbay

BAKMADAN GEÇME!