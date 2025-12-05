Feyyaz Uçar kahreden haberi duyurdu: Canım torunum vefat etti

Güncelleme Tarihi:
Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay, hayatını kaybetti.
Feyyaz Uçar, vefat haberinin ardından, "Canım torunumun vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum." dedi.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı yayınladı:
Beşiktaş:
Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe:
Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah’tan rahmet; Feyyaz Uçar’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Cenaze, 6 Aralık 2025 Cumartesi saat 12:30’da Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii’nden kalkacak. Defin işlemi ise, Çeşme’deki Çakabey Mezarlığı’nda gerçekleşecek.