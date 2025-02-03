Feyenoord'un gözü Göztepe'nin yıldızı Romulo'da!

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Transferde domino etkisi sürüyor.

Alvaro Morata'yı Galatasaray'a gönderen Milan, Feyenoord'un Meksikalı golcüsü Santiago Gimenez'i 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak üzere.

Feyenoord ise transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala golcü arayışlarına hız verdi.

Hollanda medyasında çıkan habere göre; Feyenoord, Gimenez'in boşluğunu doldurmak için 2 aday belirledi. Bu isimler Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo ve Santos Laguna'nın 18 yaşındaki Meksikalı harika çocuğu Stephano Carrillo.

Kırmızı-beyazlı kulübün Göztepe ve Santos Laguna'ya resmi tekliflerini ileterek beklemeye geçtiği belirtilirken, Gimenez'den kazanılacak bonservis bedeli nedeniyle transferde ellerinin rahat olduğu ancak zaman darlığı nedeniyle iş bitirme noktasında zorluk yaşayabileceklerinin altı çizildi.

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Hollanda'da transfer dönemi 4 Şubat Salı günü sona erecek.

ROMULO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 20 maçta görev yapan Romulo, 10 gol - 8 asistlik performans sergiledi.

Göztepe geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmış ve 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.