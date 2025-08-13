×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'den ülke puanına önemli katkı! işte güncel sıralama

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Feyenoord#Ülke Puanı
Feyenoordu eleyen Fenerbahçeden ülke puanına önemli katkı işte güncel sıralama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 12:13

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eledi. Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda Fenerbahçe ilk maçı 2-1 kaybettiği turun rövanşında sahasında konuk ettiği Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti. Hollanda ekibinin tek golleri ise Tsuyoshi Watanabe'den (2) geldi.

FENERBAHÇE'DEN ÜLKE PUANINA ÖNEMLİ KATKI

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye katkıda bulundu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine yükseldi.

Gözden KaçmasınAvrupa basını, Fenerbahçeyi konuşuyor Mourinhodan bir tokat daha Feyenoord, İstanbul cehenneminden kurtulamadıAvrupa basını, Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Mourinho'dan bir tokat daha! Feyenoord, İstanbul cehenneminden kurtulamadı'Haberi görüntüle

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DE

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bu hafta doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkacak. Bu maçlarda alınacak skorlar UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.

Haberin Devamı

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel olarak son durum şu şekilde:

94 bin 939 puan | İngiltere
84 bin 374 puan | İtalya
78 bin 703 puan | İspanya
74 bin 545 puan | Almanya
67 bin 748 puan | Fransa
60 bin 950 puan | Hollanda
55 bin 166 puan | Portekiz
52 bin 950 puan | Belçika
43 bin puan | TÜRKİYE
39 bin 800 puan | Çekya

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Feyenoord#Ülke Puanı

BAKMADAN GEÇME!