Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'den ülke puanına önemli katkı! işte güncel sıralama

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda Fenerbahçe ilk maçı 2-1 kaybettiği turun rövanşında sahasında konuk ettiği Feyenoord'u 5-2 mağlup etti ve adını play-off'a yazdırdı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca kaydetti. Hollanda ekibinin tek golleri ise Tsuyoshi Watanabe'den (2) geldi.

FENERBAHÇE'DEN ÜLKE PUANINA ÖNEMLİ KATKI

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye katkıda bulundu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine yükseldi.

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'DE

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bu hafta doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkacak. Bu maçlarda alınacak skorlar UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel olarak son durum şu şekilde:

94 bin 939 puan | İngiltere

84 bin 374 puan | İtalya

78 bin 703 puan | İspanya

74 bin 545 puan | Almanya

67 bin 748 puan | Fransa

60 bin 950 puan | Hollanda

55 bin 166 puan | Portekiz

52 bin 950 puan | Belçika

43 bin puan | TÜRKİYE

39 bin 800 puan | Çekya