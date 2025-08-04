Feyenoord'da Robin van Persie'den Fenerbahçe itirafı!

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'da Teknik Direktör Robin van Persie, maçlar öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

'HARİKA BİR SINAV'

Sarı-lacivertliler zor bir rakip olduğunu vurgulayan Van Persie, "Olası rakiplere baktığımda Fenerbahçe’yi görünce ‘bu büyük bir meydan okuma’ dedim. Ama aynı zamanda bunun en zorlu rakiplerden biri olduğunu da fark ettim. Fenerbahçe’ye karşı iki maç oynamak hepimiz için harika bir sınav" dedi.

Van Persie, kura çekiminden hemen sonra ise "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek" şeklinde konuştu.

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MAÇLAR NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.