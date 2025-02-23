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Feyenoord'da Robin van Persie dönemi resmen başladı

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#Fenerbahçe#Hollanda Eredivisie#Feyenoord
Feyenoordda Robin van Persie dönemi resmen başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 13:06

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerinin ilk senesinde alt yapısından yetiştiği Feyenoord'un başına geçti.

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Hollanda Eredivisie'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Feyenoord'da teknik direktör Brian Priske kısa süre önce kovulmuştu.

Kırmızı-beyazlılar, Priske'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Heerenveen'i çalıştıran eski oyuncusu Robin van Persie'ye emanet etti.

Feyenoord'dan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki genç teknik adamın Pazartesi günü 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve aynı gün takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı belirtildi.

Feyenoord, 23 haftası geride kalan Hollanda Eredivisie'de 43 puanla 3. sırada yer alıyor, lider Ajax'ın ise (bir maçı eksik) 54 puanı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Inter'le eşleşmişti.

 

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VAN PERSIE'NİN KARİYERİ

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Futbolculuk kariyerine Feyenoord'da başlayan Van Persie, sonrasında Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe formaları giymişti. Kariyerine nokta koymadan önce Feyenoord'a dönerek 1,5 yıl daha burada forma giyen Van Persie, 2019 yazında kramponlarını aşmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Temmuz 2024 itibarıyla Heerenveen'de yaşayan Van Persie, mavi-beyazlı takımın başında çıktığı 26 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayarak 1.27 puan ortalaması yakalamıştı.

Feyenoordda Robin van Persie dönemi resmen başladı

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#Fenerbahçe#Hollanda Eredivisie#Feyenoord

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